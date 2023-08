Rijswijkse woning bekogeld ’vanwege regenboogvlag’

De jonge vrouw, die uit angst niet met haar naam wil worden genoemd, was zondag op een festival toen ze via een familielid hoorde dat haar ruit was ingegooid. „Het is op klaarlichte dag gebeurd en dat is eng. Als ik op dat moment thuis op de bank had gezeten, had ik die steen tegen m’n hoofd gehad. Hij heeft op een haar na de kooi met m’n huisdiertje geraakt. En dat allemaal om een stukje stof dat voor liefde staat, dat iedereen er mag zijn. Ik snap dit niet”, aldus de Rijswijkse, die aangifte heeft gedaan.

’Meer vlaggen ophangen’

Ze spreekt van een haatdragende actie, ’vooral ook door die eieren’. „Het lijkt erop dat iemand hier doelbewust naar toe is gegaan. Het is heftig en triest tegelijk en het komt ook heel dichtbij.”

De vlag weghalen is voor haar geen optie. „Juist niet! Dit toont ook aan dat er nog niet genoeg hangen. Daarom zou het heel mooi zijn als de gemeente vlaggen gaat uitdelen. Dat er voor een steen door een ruit vanwege een vlag, er tien terug komen.” Volgens de Rijswijkse is de ’afschuwelijke daad’ voor een aantal van haar vrienden al aanleiding geweest ook een regenboogvlag aan de gevel te hangen.

’Schandelijk’

De gemeente Rijswijk is bedroefd en ontzet door het incident. „Het is ronduit schandelijk dat dit is gebeurd, nota bene tijdens de Prideweek. De regenboogvlag is voor ons een symbool van liefde, openheid en verbondenheid. Dat iemand dat als aanleiding ziet om anderen te intimideren, daar kunnen we ons niet hard genoeg tegen uitspreken”, reageert wethouder Gijs van Malsen.

Volgens de bestuurder is er in Rijswijk ’geen ruimte voor discriminatie’: „In Rijswijk mag iedereen zichzelf zijn en als gemeente staan we er ook voor dat iedereen zich veilig voelt om dat uit te dragen. Wat er dit weekend gebeurd is, laat zien dat er nog veel winst te behalen valt. Daarom zullen we ons blijven hardmaken voor een inclusief Rijswijk.”

De politie heeft inmiddels een onderzoek ingesteld. In het nabijgelegen Delft werd eerder al een regenboogvlag in brand gestoken. In Den Haag werden recent een regenboogbankje en het homomonument beklad.