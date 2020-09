Grapperhaus zet deur open voor legitimatieplicht zenden pakketjes

Ferdinand Grapperhaus staat de pers te woord na de wekelijkse ministerraad. Ⓒ ANP /HH

DEN HAAG - Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zet voorzichtig de deur open voor een legitimatieplicht bij het versturen van pakketjes, om zo het verzenden van drugs via de post in te perken. Vorig jaar noemde hij dit nog een inbreuk op de privacy die niet „proportioneel” is om drugscriminaliteit tegen te gaan.