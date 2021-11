Man doneert lichaam aan wetenschap, bedrijf verkoopt tickets van 500 dollar voor zijn ontleding

Louisiana - Een weduwe genaamd Elsie Saunders uit Louisiana is geschokt nadat ze vorige week hoorde dat haar overleden echtgenoot voor een publiek is ontleed. Hij had zijn lichaam geschonken aan de wetenschap, maar belandde in een theaterzaal zonder medeweten van de familie. Dat melden Amerikaanse media.