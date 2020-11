Drie Limburgers getuige in Wenen: ’Opeens liep iedereen het restaurant in’

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen werden maandagavond verschillende schoten afgevuurd door meerdere schutters, op zes verschillende plaatsen.

Erasmusstudent Luca Cavur (23) uit Maasmechelen zat op het moment van de aanslag in een restaurant, op twee minuten van de Schwedenplatz.

Op beelden die online circuleren is een schutter te zien Ⓒ Telegraaf

„Ik zat hier met zes medestudenten, waaronder ook een meisje uit Bree en een meisje uit Halen, op de bovenverdieping te eten. Schoten hebben we niet gehoord, maar plotseling liepen er veel mensen het restaurant binnen. We hadden nog niet door wat er aan de hand was. Toen zagen we op straat heel veel mensen door elkaar weglopen en overal schuilen. Dat was een heel eng beeld. Er liep ook veel politie rond”, schrijft Het Nieuwsblad.

Onze verslaggever Niels Kalkman is nu in Wenen, volg zijn tweets:

„De manager van het restaurant kwam ons melden dat iedereen binnen moest blijven en riep op om kalm te blijven. We wachten nu tot we naar buiten mogen. Gelukkig zijn we allemaal veilig.”

Na vijf uur mochten ze naar hun verblijf. “Toen we ‘s nachts eindelijk mochten vertrekken, moésten we wel een stukje te voet. En dat terwijl er nog één of meerdere schutters rondliepen,” zegt hij tegen de site HLN.