Onduidelijk hoe nu verder met achtergeblevenen Kabul na aftreden Kaag en Bijleveld

Achtergeblevenen die niet op tijd een plekje op de evacuatielijst hebben weten te bemachtigen verkeren in onwetendheid over hoe ze hun evacuatie moeten regelen. Ze worden verwezen naar VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, maar dat heeft geen kantoor in Afghanistan.

21.000 mails met hulpverzoeken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontving via de inmiddels opgeheven mailbox ruim 21.000 mails met hulpverzoeken. Het is nog onduidelijk om hoeveel individuele gevallen het gaat, en of zij aanspraak kunnen maken op Nederlandse evacuatie uit Kabul.

De Tweede Kamer nam in augustus een motie aan om ruimhartig om te gaan met Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en hen evacuatie naar en asiel in Nederland te verlenen. Een dergelijke regeling bestond al voor Afghaanse tolken en hun gezinnen. Ook zij zijn nog niet allemaal naar Nederland overgebracht. Waarschijnlijk bevinden nog 22 tolken en hun gezin zich in Afghanistan, liet het kabinet vorige week weten.

Rutte

Oppositiepartijen richten hun pijlen nu op demissionair premier Rutte, de vervangende ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie (dat zijn vooralsnog D66’er Tom de Bruijn en CDA-er Ferd Grapperhaus) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie, VVD).

PvdA, GL en Kamerlid Pieter Omtzigt willen van het kabinet weten wat er nu wordt gedaan om de achterblijvers in Kabul te helpen. In een reeks schriftelijke vragen willen de partijen binnen twee weken onder meer weten hoeveel mensen er nog in Kabul zitten, hoe zij in contact moeten komen met de regering en welke inspanningen er vanuit Nederland nu nog worden verricht om die mensen het land uit te krijgen.

Nog veel onbeantwoorde vragen

Ook zijn er na het explosieve Afghanistandebat van vorige week, waardoor Kaag en Bijleveld het veld moesten ruimen, nog veel onbeantwoorde vragen, constateren Kamerleden Omtzigt en Piri (PvdA). Die willen ze nu via de schriftelijke route alsnog beantwoord krijgen. Zo vragen Kamerleden zich onder meer af of en wanneer bondgenoten Nederland hebben aangeboden om evacués mee te nemen of op een andere manier te helpen. Eerder bleek namelijk dat Frankrijk Nederland in juli al aanbood om evacués mee te nemen. Ook willen ze dat het kabinet de schriftelijke communicatie tussen de ambassade in Kabul en het ministerie in Den Haag, en besluitenlijsten over Afghanistan uit de ministerraad openbaart.