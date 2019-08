Politie vangt slang op straat in Schiedam

Voorbijgangers zagen aan het Griegplein in Schiedam iets voorbij glijden. De politie belde vervolgens de Reptielenzoo Serpo. „Met een omschrijving kunnen wij niet zoveel, dus we vroegen om een foto”, vertelt oprichter Walter Getreuer. „Toen konden we gelijk het verlossende woord geven: niet giftig.”

Dat lijkt makkelijker dan het is. Het ging om een koningsslang, maar die lijkt enorm veel op een koraalslang - en die is wél giftig. „In Amerika leeft een koraalslang, en daar zeggen ze: red on yellow kills a fellow. Zit het rood aan het geel vast, dan is ’ie giftig. Maar bij een soortgenoot in Colombia is het juist andersom”, legt Getreuer uit.

Die kleuren geven dus geen uitsluitsel. „In dit geval let je bijvoorbeeld op de schubben. Bij een niet-giftige slang zit er één schub tussen het oog en neusschild - een zogenoemde enkele loreaalschub - en giftige slangen hebben juist óf geen schub, of heel veel schubben”, aldus Getreuer. Hij zegt nog op meer kenmerken te letten en noemt het ook ’een stukje ervaring’.

Protocol

Als slangen niet giftig zijn, kunnen agenten die zelf vangen. Zulke ongevaarlijke soorten komen vaker op straat voor. „Helaas, want het zou niet moeten”, aldus Getreuer. „Deze is zeer vermoedelijk ontsnapt.”

Zeer zelden ontsnapt een gevaarlijke cobra of wurgslang. „Als dat gebeurt, is het devies: hou de slang in het zicht, jaag ’m niet op, en wacht totdat wij er zijn. Als je zelf probeert de slang te vangen en die ontsnapt, wordt ’ie de beruchte naald in een hooiberg.”