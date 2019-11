Toename verkeersdoden op kruispunten

Dat blijkt uit een analyse van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws op basis van gegevens van politie en Rijkswaterstaat over ruim 250.000 ongelukken in de afgelopen drie jaar. Meer dan 60.000 daarvan vonden plaats op kruispunten. 476 van die ongevallen bleken fataal.

Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft noemt de toename van verkeersdoden op kruispunten fors. „Het is zo groot, dat we denken dat het niet meer alleen door toeval kan worden verklaard. Dus er moet iets aan de hand zijn.” Wat de oorzaak precies is, zou nader onderzoek moeten uitwijzen. „Het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld fietsers vaker hun smartphone gebruiken. Het kan ook zijn dat automobilisten op een aantal punten wat harder gaan rijden, maar dat weten we allemaal nog niet.”