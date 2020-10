Bemanning Nederlands marineschip op Curaçao in quarantaine

Ⓒ Defensie

WILLEMSTAD - Een bemanningslid van het marineschip Zr. Ms. Groningen, dat bij marinebasis Parera ligt op Curaçao, is besmet met Covid-19. Dat bevestigt de woordvoerder van Defensie in het Caribisch Gebied donderdag tegenover de Curaçaose website NU.cw. De bemanning van het gehele marineschip zit momenteel in preventieve quarantaine.