Lenteweer ver te zoeken, Nederland wacht natte dagen: ’Lange tijd regen’

Al snel is het dinsdag overal in Nederland bewolkt. Vanuit het westen volgt op steeds meer plaatsen regen. Omdat het tijdens de ochtendspits nog niet overal regende, viel de filelengte relatief mee. Op het hoogtepunt stond er echter nog altijd zo’n 750 kilometer file, meldt de ANWB, die van ’een vrij drukke ochtendspits’ spreekt.

Rijkswaterstaat waarschuwde eerder voor een drukke ochtend- en avondspits vanwege het slechte weer en omdat het sowieso druk is op de weg op dinsdagen. Ook is de meivakantie inmiddels voorbij, waardoor meer mensen weer naar hun werk rijden.

Soms kan het dinsdag stevig doorregenen en kan lokaal hinder onstaan. Dat was afgelopen nacht onder meer rond Apeldoorn al het geval, waar bomen werden getroffen door de bliksen en tunneltjes onder water liepen.

Dinsdagmiddag blijft het bewolkt en regenachtig, maar het zwaartepunt van het regenbied verplaatst zich geleidelijk naar het midden en later het oosten van het land.

Ondanks het natte weerbeeld loopt de temperatuur op veel plaatsen nog op naar 15 graden aan zee tot 18 graden in het oosten en noordoosten. De wind is zwak of matig van kracht en waait uit het zuidwesten. Aan het einde van de middag wordt het in Zeeland en Zuid-Holland droog.

Woensdag buien

In de nacht naar woensdag wordt het overal lange tijd droog. Het koelt met weinig wind af naar een graad of 10. Woensdag start bewolkt met lokaal wat lichte regen. In de loop van de ochtend ontstaan verspreid over het midden en zuiden van het land een aantal buien. Daarbij is een kleine kans op onweer. Alleen in het uiterste noorden van het land blijft droog.

Een door de bliksem getroffen boom bij Apeldoorn. Ⓒ News United

Woensdagavond kan in het westen opnieuw een bui vallen, landinwaarts is het droog. Vanaf donderdag nemen, de buien af en wordt het rustiger weer. Vrijdag loopt de temperatuur op, maar een bui blijft mogelijk. Geregeld schijnt de zon. Het wordt een stukje warmer dan de voorgaande dagen met maximaal 17 tot 19 graden.

In weekend vaker zon

Tijdens het weekend zien we de zon regelmatig, is het vaker droog en zijn de temperaturen normaal voor de tijd van het jaar en gaat soms richting 20 graden.