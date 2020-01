Nieuw anti-steekmes op de markt om stijging geweld

In Amsterdam en Rotterdam wijzen cijfers over steekpartijen door jongeren op een stijging van het aantal incidenten. Ook in Engeland en Wales piekt de mescriminaliteit met 44.000 steekincidenten binnen twaalf maanden. De afgelopen tien jaar was het nooit zo erg.

De Britse messenmaker Viners heeft nu een nieuwe messenlijn gelanceerd met stompe punten. De Assure collection is gecreëerd ’als antwoord op de groeiende mescriminaliteit’. De messen zijn ’herhaaldelijk getest om zeker te weten dat de punt niet de huid kan doorboren’. Een set van vier messen kost 14,50 pond.

Net als in Nederland is er grote verontwaardiging op het Britse eiland over de steekgrage tieners. Toch speelt er nog iets anders mee: keukenmessen zijn in de Britse wet sinds kort als wapen aangemerkt. Sommige winkels verkopen ze daarom niet meer. De nieuwe messenset is ook een antwoord op de nieuwe wet, geeft Viners toe.