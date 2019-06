Invallen om accijnsfraude met bier

De FIOD vermoedt dat het bier naar een ander land is vervoerd en dat nergens accijns zijn betaald. In negen maanden tijd zouden op die manier duizend vrachtwagens met ongeveer 25 miljoen liter bier zijn vervoerd. Als die drank wel op de Nederlandse markt was verhandeld, had dat de Staat 9,5 miljoen euro aan accijns opgeleverd.

De huiszoekingen vonden plaats in woningen in Limburg en een bedrijfspand en woning in de buurt van de Duitse stad Duisburg. Er is niemand aangehouden.

