Herhaalrecept zonder pardon goedgekeurd: onnodige medicatie is sluipend risico

Een jaarlijks gesprek met de huisarts of medicijnen nog nodig zijn, zou lonend zijn volgens de Patiëntenfederatie. Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Nierschade, een leveraandoening of ernstige knieproblemen: allemaal gevolgen van onnodig gebruik van ooit voorgeschreven geneesmiddelen. Mensen blijven volgens Patiëntenfederatie Nederland geregeld medicijnen doorslikken zonder daar ooit nog over in gesprek te gaan met hun arts. Daarom pleit zij voor een jaarlijkse medicijnencheck bij de eigen huisarts.