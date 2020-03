Bonanza in het Lagerhuis

De kersverse Britse minister van Financiën, Rishi Sunak.

LONDEN - De kersverse Britse minister van Financiën Rishi Sunak had gistermiddag een aangename boodschap. Na twaalf jaar lang de hand op de knip kondigde hij het ‘einde van de bezuinigingen’ aan. De miljarden zullen de Lagerhuisleden om de oren vliegen. De enige vraag is welke doelgroep, of welk deel van het land, het meest profiteert van de Bonanza.