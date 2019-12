’Rijexamen standaard in automaat doen’

Dat voorstel wordt omarmd door de federatie van autorijscholen in België.

Ook in ons land is de automaat sterk in opmars. Meer dan een derde van de nieuwe wagens heeft een automaat. In 2006 was dat nog maar 17 procent. En met de opmars van elektrische auto’s gaat het helemal hard achteruit met de schakelbak.

Chris Vanhee, wiens bedrijf ProMove jaarlijks rijvaardigheidscursussen geeft aan vijf- à tienduizend mensen in België zegt in Het Nieuwsblad: ’maak van automatisch schakelen de norm, en geeft extra rijlessen aan wie ook nog handgeschakeld wil leren rijden.’

Federdrive, de federatie van autorijscholen, sluit zich aan bij die oproep. „In andere Europese landen is dat al opgelost: in Frankrijk en Duitsland kan je je rijexamen afleggen met een automaat, en krijg je een rijbewijs voor handgeschakelde auto’s door extra les te volgen”, zegt voorzitter Jeroen Smeesters.

Een automaat heeft volgens hem meer voordelen dan de handbak. „Een automaat zet aan tot een rustigere rijstijl, waardoor het veel veiliger is.”