De Italiaanse formatie gaat van start en Poetin speelt een bijrol

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Een ’corazziero’ houdt de wacht bij de werkkamer van de president in het Quirinaal. Ⓒ Foto AFP

ROME - De Italiaanse president Sergio Mattarella houdt vrijdag consultaties met de rechtse partijen over de vorming van een nieuwe regering. De drie kopstukken - Giorgia Meloni van Fratelli d’Italia, Silvio Berlusconi van Forza Italia en Matteo Salvini van de Lega - gaan met een groep parlementariërs in hun kielzog gezamenlijk langs in het Quirinaal, het presidentieel paleis. Mogelijk is het kabinet dit weekeinde of maandag al rond.