Rutte hint toch op extra maatregelen voor de koopkracht dit jaar

Hij leek daarmee aan te geven dat er op Prinsjesdag toch wat financiële lucht komt voor de lagere en middeninkomens. Toen hij hier nader over werd bevraagd, wilde hij er niet meer op reageren, maar hij trok zijn woorden ook niet helemaal in. „Met Prinsjesdag komen we naar buiten met al of niet iets voor 22 en sowieso onze plannen voor 23.”

Heel veel mensen dreigen te worden afgesloten van elektriciteit en gas omdat zij hun rekening niet meer kunnen betalen. „We willen er alles aan doen om te voorkomen dat mensen worden afgesloten”, zei Rutte. Daarover zijn „intensieve gesprekken gaande met energiebedrijven”, zei hij.

Ook op veel andere vlakken stijgen de prijzen. „Ik snap dat mensen bezorgd zijn”, zei Rutte, maar hij was niet te vermurwen om hen nu al gerust te stellen door iets te zeggen over mogelijke maatregelen die nog dit jaar de financiële nood kunnen verlichten.

Hij deed wel een oproep aan mensen die financieel in de knel zitten of dreigen te komen, vooral de lagere inkomens, via hun gemeente een beroep te doen op bestaande regelingen zoals de bijzondere bijstand, maar ook op de energietoeslag van 1300 euro voor mensen met een laag inkomen. Lang niet iedereen die daar recht op heeft, heeft die toeslag aangevraagd. „De prioriteit nu is er op gericht om iedereen te bereiken die daar recht op heeft.”