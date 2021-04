Politie waarschuwt hondenbezitters voor mogelijk vergiftigde blokjes kaas en worst in bos

De politie kreeg de melding onlangs via een dierenarts en gaat onderzoeken of er inderdaad vergiftiging in het spel is, dan wel of het voedsel er bewust is rondgestrooid.

,,Houd uw hond goed in de gaten”, waarschuwt de politie in de regio Emmen. ,,Mocht u ook soortgelijk voedsel aantreffen, neem dan contact op met de politie. Raadpleeg een dierenarts als uw hond ziek wordt.”