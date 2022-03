Premium Het beste van De Telegraaf

Huis Vlaardingse voetbaltrainer dicht na aanslagen: ’Het is niet veilig voor de omgeving’

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

Bij een woning in Vlaardingen was afgelopen weekeinde een explosie, nadat in augustus hetzelfde huis werd beschoten. Ⓒ JBMedia

Vlaardingen - Vanwege gevaar voor de omgeving wil de Vlaardingse burgemeester de woning van voetbaltrainer Najim N. (58) van de plaatselijke voetbalclub VFC tijdelijk gaan sluiten. Dit nadat afgelopen zaterdagavond een explosie bij het pand plaatsvond. Het was de tweede keer in een half jaar tijd dat de woning aan de Hoflaan in Vlaardingen het doelwit was. Op 3 augustus werd het onder vuur genomen.