Doden door treinongeval in Duitsland: groep spoorwerkers geraakt

Het ongeval vond plaats bij Hürth en Fischenich in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Over hoe dat kon gebeuren is nog niets bekendgemaakt. De getroffen spoorwerkers zouden in opdracht van spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn werkzaamheden hebben uitgevoerd.

De autoriteiten hebben nog niet gemeld hoeveel passagiers in de trein zaten op het moment van de aanrijding. De intercity reed op het traject tussen Keulen en Koblenz.