MIVD: smartphones van tafel tijdens vergadering

Die waarschuwing doet het diensthoofd van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst Jan Swillens in een interview met De Telegraaf. Hij vindt dat ondanks eerdere waarschuwingen de dreiging vanuit cyberspace wordt onderschat. Dat er in boardrooms nog smartphones en tablets worden meegenomen tijdens gevoelige gesprekken is daar volgens de generaal-majoor een voorbeeld van.

,,Ik denk dat geen raad van bestuur van een grote organisatie meer moet vergaderen over bedrijfsgeheimen met de smartphone of iPad op tafel. Ze zijn superhandig, je hebt al je informatie ermee bij de hand. Maar het risico voor spionage is gewoon te groot.”