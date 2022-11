Premium Het beste van De Telegraaf

’Mijn zoon in één zitting zonder advocaat ter dood veroordeeld’ Angst voor massaproces tegen duizenden demonstranten Iran

Ⓒ REUTERS

Teheran - De autoriteiten in Iran geven in weerwil van toenemende internationale kritiek en aanhoudende demonstraties geen krimp en blijven keihard optreden. Met grote vreze wordt gekeken naar een massaproces waarbij in Teheran en buiten de hoofdstad zo’n 2000 betogers voor de rechter staan.