Bruidsauto vat vlam op trouwdag: ’Zoiets bedenk je niet’

ZUTPHEN - Als aanstaande bruid had Charlotte Koomen op haar huwelijksdag wel wat verrassende grappen verwacht van haar toekomstige echtgenoot Ronald Berg. Maar dat haar partner kort voor de huwelijksvoltrekking zijn bruid liet weten dat hun trouwauto in lichterlaaie stond, had ze absoluut niet verwacht. En het bleek ook geen grap; het was bittere ernst. De bruidegom was op weg om haar op te halen om vervolgens naar het stadhuis in Zutphen te rijden toen het mis ging.