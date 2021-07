Vlaamse Laurent (40) beschuldigd van 24 verkrachtingen: hij kon blijven toeslaan omdat vrouwen zich schaamden voor hun verhaal

Premium Gossip

’Jeffrey Epsteins eerste slachtoffer was 13-jarig meisje op kamp kostschool’

Misbruikmiljardair Jeffrey Epstein zou ’bevriend’ zijn geraakt met zijn eerste slachtoffer - dat destijds 13 jaar oud was - op een zomerkamp van een kostschool in Michigan in 1994. Ze werd volgens The Miami Herald-journalist Julie K. Brown - net als andere slachtoffers beweren - benaderd door Epstei...