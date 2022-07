LIVE | Debat in Tweede Kamer over klokkenluidersaffaire bij NPO

Door Onze parlementaire redactie Kopieer naar clipboard

Wethouder Shula Rijxman, Zorg en maatschappelijke ontwikkeling, Publieke gezondheid & Preventie, ICT en Digitale stad, Lokale Media. Ⓒ ANP / Bart Maat

Den Haag - De Tweede Kamer debatteert met minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) en staatssecretaris Gunay Uslu (Media) over de klokkenluidersaffaire bij de NPO. Een klokkenluider die eerder bij het ministerie aan de bel trok over vermoedelijke dubieuze financiële constructies bij de publieke omroep, voelde zich in de kou gezet toen bleek dat de hoogste ambtenaar van het ministerie bevriend was met voormalig NPO-topvrouw Shula Rijxman.