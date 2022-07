Tweede Kamer blijft onbevredigd achter na debat over klokkenluidersaffaire bij NPO

Op de valreep voor het debat kwam woensdagavond ook nog naar boven dat oud-staatssecretaris Sander Dekker in de tijd dat hij over Media ging, een privétripje maakte met Rijxman naar Israël.

Geen genoegen

De grote vraag bij beide kwesties is of de innige band die Dekker en de topambtenaar met Rijxman onderhielden gemeld had moeten worden om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Volgens de regels is dat aan ambtenaren zelf, maar Kamerleden nemen daar geen genoegen mee.

.

"Bestuurlijke klasse bestaat toch niet compleet uit halvegaren?"

„Wat zegt dit over de politieke sensitiviteit van de boven ons gestelden?” vraagt SP-Kamerlid Peter Kwint zich tijdens het debat hardop af. „De bestuurlijke klasse bestaat toch niet compleet uit halvegaren?” Volgens hem zou er geen code of regels nodig moeten zijn om te kunnen bedenken dat het geen goed idee is om met Rijxman op vakantie te gaan, als je zelf degene bent die de publieke omroep geld toestopt.

’Netwerkcorruptie’

Andere Kamerleden delen dat gevoel. PVV’er Martin Bosma spreekt steevast van ’netwerkcorruptie’ als het gaat om Rijxman, inmiddels wethouder voor D66 in Amsterdam, en haar partijgenoten. „De essentie daarvan is dat er een klein clubje is dat elkaar continu de bal toespeelt. In het D66-baantjescircuit wordt wc-eend gewoon wethouder in Amsterdam.”

Dat het ontstane beeld niet gunstig is, wordt ook door coalitie-Kamerleden onderschreven. ’Niet fraai,’ zegt VVD’er Pim van Strien over de escapades van Rijxman en zijn partijgenoot Dekker. Ook D66’er Sjoerd Sjoerdsma vindt het ’niet handig’.

Het debat kwam voort uit onthullingen over de behandeling van een klokkenluider op het ministerie van OCW. Die klopten bij Kamerleden Zohair El Yassini (VVD) en Harry van der Molen (CDA) aan met een verhaal over dubieuze financiële constructies bij de publieke omroep, waarbij sterpresentatoren via productiehuizen de kap voor salarissen bij de NPO zouden overschrijden. De klokkenluider kon zijn verhaal kwijt bij de hoogste ambtenaar van het ministerie, maar die blijkt goed bevriend te zijn met Rijxman. Minister Dijkgraaf (Onderwijs, D66) kondigde naar aanleiding van die onthullingen een onderzoek aan door de onafhankelijke Auditdienst Rijk. Donderdag kondigde het Commissariaat voor de Media bovendien een onderzoek aan naar hoe belangenverstrengeling bij dit soort kwesties kan worden voorkomen.

Onderzoeksuitkomsten afwachten

„We willen de uitkomsten van die onderzoeken afwachten”, was dan ook de lijn van zowel Dijkgraaf als zijn collega Gunay Uslu, staatssecretaris van Media, tijdens het debat.

Na drie uur bakkeleien besluit een meerderheid van de Kamer uiteindelijk om na het zomerreces weer verder te gaan, wanneer de bevindingen van de onderzoeken openbaar zijn. Toch wordt het drie uur durende debat niet als geheel zinloos ervaren. VVD’er Van Strien is blij dat er toch een debat is gevoerd. „Om aan de klokkenluiders van Nederland te laten zien dat we het belangrijk vinden.”