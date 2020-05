Mondkapjeboete ov wordt 95 euro, geen ’jacht’ op weigeraars

Het is niet de bedoeling dat conducteurs en controleurs actief op zoek gaan naar overtreders. Vervoersbedrijven en het ministerie van Infrastructuur hebben afgesproken om ’de-escalerend’ om te gaan met de regel. In de praktijk krijgen reizigers vooral een waarschuwing. Pas als mensen zich weigeren te schikken naar de regels, kunnen ze een boete krijgen.

Reizigers moeten zelf hun mondkapje regelen. Kinderen tot 13 jaar hoeven geen kapje te dragen. Om te voorkomen dat mensen gaan concurreren met de zorg wil het kabinet dat mensen een niet-medisch mondkapje dragen. Verschillende winkelketens en kleine ondernemers hebben inmiddels exemplaren in de schappen liggen. Op de website van de rijksoverheid staat een instructie voor het zelf in elkaar knutselen van een mondkapje.

Over de mondkapjes is veel discussie. Het kabinet vindt mondkapjes nodig omdat 1,5 meter afstand in treinen en bussen niet altijd mogelijk is. Het Outbreak Management Team (OMT), adviseur van het kabinet in de virusbestrijding, stelt dat er geen doorslaggevend wetenschappelijk bewijs is voor het nut van dragen van niet-medische mondkapjes.