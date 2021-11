Meisje is derde slachtoffer ongeval op A325

Beide kinderen kwamen uit Nijmegen, de oudere man en vrouw kwamen uit Duiven. Het is onbekend of de man en vrouw familie, bijvoorbeeld grootouders, van de kinderen in de auto waren. Bij het ongeluk waren nog vier andere voertuigen betrokken, maar geen van de inzittenden daarvan is gewond geraakt.

Na het ongeluk werd de bestuurder van de bestelwagen, een 26-jarige man uit Nijmegen, aangehouden. Hij was lichtgewond geraakt, maar hoefde niet naar een ziekenhuis. De man is verhoord en heengezonden in afwachting van de resultaten van het onderzoek.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie zoekt getuigen.

