Twee doden, kinderen zwaargewond na botsing met bestelbus: bestuurder aangehouden

De bestuurder van de bestelbus die in botsing kwam met de personenauto is aangehouden voor het verkeersonderzoek, meldt de Gelderse politie. Dat is doorgaans gebruikelijk na zware ongevallen.

In totaal waren vijf voertuigen plus het bestelbusje betrokken bij het ernstige ongeluk tussen Arnhem en Nijmegen. In de andere auto’s raakte niemand gewond.

Op de plaats van het ongeval is verkeerstechnisch sporenonderzoek gedaan. Er worden aanvullend getuigen gezocht.

