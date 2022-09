Defensie onderschept vier drugstransporten in Cariben

Binnenland

Politie vindt 50 kilo drugs in auto en woning Rotterdam

De politie heeft dinsdag aan de Socratesstraat in Rotterdam ruim 50 kilo aan verdovende middelen in beslag genomen. Daarbij is een 22-jarige man uit Berkel en Rodenrijs aangehouden, meldt de politie donderdag. Het is niet bekend om wat voor soort middelen het gaat.