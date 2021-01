Meerdere woningen ontruimd na explosie in Rotterdam

Binnenland

Zwaargewonde door vuurwerkbom in flat Alphen aan den Rijn, man (35) aangehouden

- Een 35-jarige man uit Alphen aan den Rijn is donderdagmiddag aangehouden wegens de ontploffing van een zware vuurwerkbom in een flatwoning, waarbij een persoon zwaargewond is geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.