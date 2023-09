India lanceert na succesvolle maanlanding eerste zonnemissie

NEW DELHI - India heeft na de succesvolle maanlanding nu ook een eerste zonnemissie gelanceerd. De Aditya-L1 heeft apparatuur aan boord om de buitenste lagen van de ster te bestuderen. Het toestel gaat vier maanden door de ruimte reizen en legt in die periode een afstand af van zo’n 1,5 miljoen kilometer. Dat is een fractie van de totale afstand tot de zon.

