Koning Jordanië zegt klaar te zijn voor ’confrontatie’ met Israël

Donderdag wordt de nieuwe regering van Benjamin Netanyahu officieel geïnstalleerd. Het wordt de meeste rechtse regering die het land gekend heeft, in een coalitie met onder meer de Religieuze Zionismepartij (RZP) die fel tegenstander van een Palestijnse staat is en meer bezet land wil inlijven door middel van illegale nederzettingen. Ook de partij van Netanyahu zegt meer nederzettingen te willen stichten.

Inmiddels wonen naar schatting tussen de 600.000 en 750.000 kolonisten in bezet Palestijns gebied. De RZP wordt in de nieuwe coalitie belast met het beheer van de bezette Westelijke Jordaanoever en spreekt over „de ontwikkeling van het nederzettingenbedrijf.” Abdullah hoopt dat het niet nodig is, maar zegt dat Jordanië voorbereid is als Netanyahu „de rode lijn” overgaat. Een groot deel van de Jordaanse bevolking is van Palestijnse afkomst.

Woensdag hebben ook ongeveer honderd voormalige Israëlische ambassadeurs een open brief naar Netanyahu gestuurd, volgens een journalist van Walla News. Zij maken zich zorgen over het beleid van de nieuwe regering en denken dat nieuwe nederzettingen de buitenlandse betrekkingen zouden kunnen schaden.