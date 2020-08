Psychologe (34) doodgeschoten door man die ze wilde aanklagen voor misbruiken tiener

Morgane Nauwelaers werd in de wachtkamer van haar praktijk door het hoofd geschoten. Ze overleed kort daarna in het ziekenhuis.

Volgens Le Parisien eiste de 75-jarige dader dat ze alle documenten die hem in verband brachten met de zaak zou vernietigen. In zijn tas had hij een jachtgeweer meegenomen. Maar volgens de man was hij niet van plan om er mee te schieten, maar dat deed hij toch.

De man werd na een korte vlucht overmeesterd door de echtgenoot van het slachtoffer. Samen met omstanders wist hij de dader aan de politie uit te leveren. De 75-jarige man is aangeklaagd voor moord en zit vast.

Het slachtoffer en haar echtgenoot runden de praktijk samen. Ze hebben een kindje van anderhalf jaar oud.