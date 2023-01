Premium Het beste van De Telegraaf

Openbaarheidsdag een feestje voor journalisten en historici Schatkaarten naar Betuwse nazi-schat duiken op in Nationaal Archief

Den Haag - 77 jaar na de Tweede Wereldoorlog zijn er heuse schatkaarten opgedoken waarop aanwijzingen te vinden zijn van een vermeende nazi-schat in de Betuwe. Een Duitse soldaat heeft vlak na de oorlog uitvoerig verklaard dat kisten vol goud, zilver, diamanten en briljanten begraven zouden liggen in de buurt van Ommeren. De mogelijke miljoenenschat is tot op heden niet gevonden, ondanks diverse geheime opgravingspogingen.