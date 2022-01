Piek in aantal asielaanvragen: bijna verdubbeling in jaar tijd

Het CBS meldt dat het totale aantal eerste asielverzoeken uitkwam op bijna 25.000. Een jaar eerder waren dat er krap 14.000. Dat was lager dan in voorgaande jaren, doordat de eerste golf Covid-19 met de bijbehorende reisbeperkingen ervoor zorgde dat veel minder vreemdelingen aanklopten. Maar het 2021-cijfer ligt ook substantieel boven het langjarige gemiddelde. Dat schommelt rond de 20.000 eerste aanvragen.

De toestroom aan vluchtelingen was de grootste sinds 2015. In dat jaar piekten de immigratiecijfers door de oorlog in Syrië die voor een grote humanitaire crisis. Het was afgelopen jaar opnieuw een crisis die een belangrijke rol speelde bij de stijgende cijfers; die in Afghanistan.

De cijfers laten zien dat nadat de taliban in augustus de macht in het land overnamen, het aantal asielverzoeken piekte. Grofweg driekwart van de eerste aanvragen had plaats na de val van Kabul. Ruim drieduizend Afghanen kwamen naar Nederland. Daarmee zijn ze echter niet de grootste groep wat betreft nationaliteit. Dat blijven de Syriërs met 8380 personen.

Het CBS verklaart die aanhoudende vluchtelingenstroom door de blijvend beroerde situatie in het land. Hoewel IS werd verslagen en het kalifaat instortte, blijft de toestand in Syrië dermate ongunstig dat inwoners het land in grote aantallen blijven verlaten.

Nareizigers

Ook in de categorie vreemdelingen die hun familie achterna reizen zijn Syriërs de grootste nationaliteit. Het aantal nareizigers kwam in 2021 uit op ruim 10.000. Bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor en het langjarige gemiddelde dat ook rond de 5000 schommelt. De piek lag hier aan het einde van het jaar toen de reisbeperkingen vanwege corona minder stringent werden.

Het CBS denkt dat er wat de nareizigers betreft een inhaaleffect is. Het gaat om vreemdelingen die weten dat ze welkom zijn in ons land en die niet hun toevlucht tot risicovolle routes en vervoermiddelen als wankele bootjes in de Middellandse Zee hoeven te nemen.

Met het vliegtuig

„Ze komen vaak gewoon met het vliegtuig. Toen die niet vlogen vanwege Covid betekende het dat deze mensen niet konden reizen. Daarnaast zit er altijd een na-ijleffect in dit cijfer. De piek van een paar jaar eerder bij de eerste aanvragen is een paar jaar later zichtbaar bij nareizigers”, aldus een zegsman van het CBS.

De gevolgen van piekende asielcijfers zijn al een paar maanden zichtbaar. Zo kwam het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers ernstig in de knel omdat er onvoldoende plekken waren om de vluchtelingen op te vangen. In de haast moest de organisatie noodopvang realiseren. Verschillende gemeenten werden tot ongenoegen van lokale bestuurders onder grote politieke druk gezet om extra asielzoekers op te nemen.