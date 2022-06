Premium Het beste van De Telegraaf

Jean-Paul Broeren van de bouw naar het pluche Mavo-klant en NEC-mascotte wordt wethouder

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

Ⓒ Eigen foto’s

Slechts twee weken geleden werkte hij nog in de bouw, inmiddels heeft Jean-Paul Broeren (53) zijn overall verruild voor een smetteloos zomerkostuum. Als kersverse wethouder beleeft hij zijn wittebroodsweken in het stadhuis van Nijmegen. Tot zijn eigen trots: „Een mavo-klant uit een volkswijk belandt van de steiger op het pluche. Ik leef de ’American Dream’ in mijn eigen stad.”