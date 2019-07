Politie zoekt man die flat in brand stak

Ⓒ ANP XTRA

VENLO - De politie is dinsdagmiddag op zoek naar de bewoner van een appartementencomplex in Venlo. Die zou volgens de politie rond 15.15 uur brand hebben gesticht in zijn eigen woning op de derde verdieping, om er vervolgens vandoor te zijn gegaan. Hij vluchtte in een auto en is sindsdien spoorloos.