LIVE | Oekraïense evacués zijn erin geslaagd om Marioepol te ontvluchten

AMSTERDAM - De Russische invasie in Oekraïne is bijna vijf weken geleden begonnen. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat de gevechten nog niet voorbij zijn en dat er moeilijke dagen in het verschiet liggen. Zelenski heeft in zijn dagelijkse videoboodschap laten weten dat twee „verraders” zijn ontslagen. Het zou gaan om hooggeplaatste generaals die voor de Oekraïense veiligheidsdiensten werken. Het Russische leger blijft vooralsnog Oekraïense steden aanvallen, maar de situatie rondom de Oekraïense hoofdstad Kiev lijkt iets te verbeteren. Poetin beloofde dinsdag om een deel van de Russische troepen uit Kiev terug te trekken. Lees hier de laatste ontwikkelingen uit de oorlog.