Vertrouwen politiek op dieptepunt beland

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt de al langer borrelende onvrede in beeld in een nieuw onderzoek, gehouden van juli tot en met oktober vorig jaar. Nog maar 41 procent van de ondervraagden heeft vertrouwen in de regering. De Tweede Kamer komt er met 43 procent niet veel beter af. Ruim 60 procent vindt dat het de verkeerde kant op gaat in dit land.

Ondervraagden geven daarbij bekende argumenten: ze vinden dat de regering gebrek aan daadkracht en visie toont bij het oplossen van problemen, politici worden gezien als onbetrouwbaar en incompetent en er is kritiek op de kloof tussen ’Den Haag’ en de bevolking. De Telegraaf peilde die negatieve stemming in het land bijna een jaar geleden ook al, met als resultaat veel klachten over een overdaad aan incidentenpolitiek en Den Haag dat te veel met zichzelf bezig is.

Boerenprotesten

Het nieuwe SCP-onderzoek is gehouden in een zomer die werd getekend door grootschalige boerenprotesten, zorgen over de energierekening en beelden van asielzoekers die in het gras in Ter Apel moesten slapen. „Het is een opeenstapeling van crises”, legt SCP-onderzoeker en politicoloog Josje den Ridder uit. Er was al onvrede, bijvoorbeeld over de woningmarkt, toeslagenaffaire en Groningen, schetst ze. „En in de zomer kwamen de stikstofcrisis, de grote zorgen over stijgende inflatie en de migratieproblemen daarbij. Dat heeft de stemming nog eens verder verslechterd.”

De bodem voor de huidige onvrede is volgens de SCP-onderzoeker al tijdens de val van kabinet-Rutte III over de toeslagenaffaire, en de daaropvolgende formatie, gelegd. Het werd erger toen coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU een herstart maakten in Rutte IV. Den Ridder: „Mensen denken: normaal volgt er na een slechte prestatie een functioneringsgesprek, maar deze politici blijven maar zitten.”

Opvallend is dat ook aanhangers van de coalitiepartijen, vooral bij CDA en CU, in meerderheid vinden dat het de verkeerde kant op gaat. „Dat is wel opmerkelijk”, vindt ook Den Ridder. „We zien vaak dat aanhangers van regeringspartijen meer vertrouwen hebben in het land, maar ook daar is nu een flinke daling.”

Zou het nog kunnen dat het vertrouwen weer wat is toegenomen door de grote zege van BBB, waarna veel ontevreden burgers de omgekeerde Nederlandse vlag weer goed hingen? „Dat moeten we nog afwachten”, zegt de SCP-onderzoekster. „Maar bij Tweede Kamerverkiezingen zie je dat wel eens: dat de uitslag hoop biedt en het vertrouwen omhoog gaat. Het is wel interessant om te zien dat Caroline van der Plas (BBB-leider, red.) heeft gezegd mee te willen besturen en het vertrouwen te herstellen.”

