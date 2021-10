Politie zoekt nog naar schutter Utrecht

Het incident zou iets voor 20.00 uur hebben plaatsgevonden bij café De Plak.

Hartverscheurend gehuil

De verslagenheid was groot na de schietpartij. Volgens het AD zouden getuigen hebben gemeld dat de overledene, een man van 37 uit Utrecht, ’een kogel had opgevangen’ voor een ander. Er werd hartverscheurend gehuild. Er waren ook nabestaanden aanwezig bij het café.

Na de schietpartij was het nog een tijd onrustig in de wijk, vooral nadat bekend werd dat het slachtoffer de schietpartij niet had overleefd. Er zou nog een persoon gewond zijn geraakt, maar die kon zich waarschijnlijk op eigen kracht bij het ziekenhuis melden.

Over de aanleiding van de schietpartij is nog niet veel duidelijk. Omstanders melden dat er aan het schieten een ruzie in het café vooraf was gegaan. Die ruzie zette zich buiten voort, waarna er werd geschoten. De schietpartij lijkt vooralsnog niet te maken met drugsgerelateerde criminaliteit, een factor in Utrecht en omgeving. Politiewoordvoerder Hanneke Sanders: „We gaan er nu vanuit dat er sprake is van een conflict. Omstanders hebben het een en ander gezien of waren er misschien wel bij betrokken.” Het onderzoek van het rechercheteam moet meer duidelijkheid geven. „Het slachtoffer is helaas overleden en zijn verhaal kan hij niet meer vertellen, en de verdachte hebben we nog niet.”

Het was na het incident lang onrustig in de omgeving van café De Plak. Enkele honderden mensen waren de straat op gekomen, een deel van hen wilde zich niet buiten de afzetlinten begeven. De politie liet daarop de boel ontruimen.

Signalement

Een woordvoerder van de politie heeft aan De Telegraaf laten weten dat ze op zoek zijn naar een lichtgetinte, tengere verdachte, maar er is nog geen signalement van de schutter via sociale media verspreid. Onduidelijk is of de politie al een concrete verdachte op het oog heeft. In ieder geval wordt er met man en macht gezocht, aldus de woordvoerster. Later op de dag zal waarschijnlijk meer bekend worden over de schietpartij.