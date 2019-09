Verdachte rijdt in op agent Tilburg, politie lost schot

De agent wist de dreigend op hem af komende auto nog maar net te ontwijken. Ⓒ De Kort Media

TILBURG - De politie in Tilburg heeft zaterdagavond geschoten op een auto. Dat gebeurde nadat de bestuurder had ingereden op een politieagent tijdens een controle aan de Burgemeester Brokxlaan, in het centrum van de stad. De agent wist opzij te springen, waarna hij op de banden van de auto schoot, aldus een woordvoerder.