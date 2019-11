Puppy jaagt gewapende overvaller uit café

Volgens Nieuwsblad was Johnny Vermoesen, eigenaar van café Dachterdeer, zaterdagavond even na 19.00 uur alleen in zijn café. Er kwam eenvrouw binnen die in gebrekkig Nederlands vroeg of ze sigaretten kon kopen, waarop Vermoesen haar zei dat hij dit niet verkocht. De vrouw vertrok weer. „Wellicht was dit een smoes om even binnen op verkenning te komen. Want enkele seconden later stond hier plots een kerel met een bivakmuts en een pistool voor de toog,” aldus de cafébaas.

Hij vervolgt: „De man vroeg in het Frans om geld. Voor ik iets kon doen, stormde plots onze hond Saiko op de overvaller af. De man was duidelijk verrast en kon niet anders dan wegvluchten. Buiten stond een wagen met draaiende motor hem op te wachten.”

De overvaller heeft niets buit kunnen maken en er raakte niemand gewond. Wel sneuvelde een vaas. De polite is nog op zoek naar de overvaller.