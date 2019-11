Corruptieonderzoek van Kamerlid Omtzigt beloond

Kaarsjes zijn opgestoken voor Daphne Caruana Galizia bij de Maltese ambassade in Berlijn. Ⓒ EPA

Den Haag - Nu de mogelijke opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia is opgepakt, komt de premier van Malta en diens staatsbestel in de vuurlinie. Dat was te verwachten, zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die jarenlang corruptieonderzoek beloond ziet. Nu moet Europa doorpakken.