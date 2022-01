Acht jaar cel geëist voor dood Wouter van Luijn

Wouter van Luijn was in 2018 een paar dagen op vakantie met zijn vader op Mallorca. Hij kwam om het leven toen hij drugs ging kopen in de sloppenwijk Son Banya. Adrian H. beroofde hem daar van de 800 euro die Van Luijn in zijn portemonnee had. Ook sloeg en stompte hij de 34-jarige Nederlandse filmmaker meerdere keren in het gezicht, waardoor hij op de grond viel en niet meer kon reageren of opstaan. Het was de 19-jarige verdachte zelf die Van Luijn vervolgens naar het ziekenhuis bracht. Hij zei dat hij hem ergens langs de kant van de weg had gevonden. Diezelfde nacht overleed Van Luijn. Autopsie wees uit dat hij een hartstilstand had gekregen na een acute hersenbloeding die door de klappen was veroorzaakt.

De dag daarop werd Adrián H. opgepakt. Hij hield in eerste instantie vol dat hij Van Luijn aan de kant van de weg bij een benzinestation had gevonden en naar het ziekenhuis had gereden. Later gaf hij toe dat hij Van Luijn zelf had mishandeld. Hij zei dat dat was uit ergernis omdat Van Luijn op straat plastte.

Adrián H. zat een jaar in voorarrest en kwam op vrije voeten na het betalen van een borgsom van 30.000 euro. Maar nu eiste de Spaanse aanklager dus acht jaar gevangenisstraf.

Wouter van Luijn was een gevierd editor en werkte mee aan films als Wolf, Aanmodderfakker, Rabat en Brasserie Valentijn. Hij kreeg postuum een Gouden Kalf voor de film ‘Wij’ .