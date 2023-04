Premium Het beste van De Telegraaf

In coma na kriya-reiniging Toestand yogadocent Denise in Mexico stabiel: ’Maar ze is erg zwak’

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Yogadocente Denise Ermes

Mexico Stad - De situatie van de Rotterdamse yogadocente Denise Ermes (37), die in Mexico zeer ernstige complicaties kreeg na een spiritueel reinigingsritueel, is inmiddels stabiel. Desondanks wordt de vrouw in kunstmatige coma gehouden en maken haar dierbaren zich nog steeds grote zorgen. Dat laat haar vriendin en zakenpartner Zahnina van der Zwan weten.