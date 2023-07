Menselijke resten in drijvende ijskast zijn van in juli vermoorde Maria (74)

Wat zich afgespeeld heeft in het Luikse dorpje Jemeppe-sur-Meuse heeft veel weg van een horrorfilm. Het is de woonplaats van de 74-jarige Maria V., oorspronkelijk afkomstig van Oostende. Ze heeft een zoon, een dochter en een kleinkind waar ze trots mee pronkt op haar sociale media.

Dinsdag werden de armen en benen van de vrouw aangetroffen in een koelkast die lag te drijven in het Albertkanaal nabij Hermalle-sous-Argenteau, zo’n twintig kilometer van haar woonplaats. Een voorbijganger merkte de ijskast op en slaagde erin die langs de oever te trekken. Toen de man een indringende geur rook, belde hij de politie. Die trof twee armen en benen aan. De nagels waren rood gelakt, waardoor de politie in eerste instantie vermoedde dat het om een vrouw ging. Afgaand op de staat van de ledematen kon men vaststellen dat het lichaam nog maar onlangs in stukken gesneden was.

Ⓒ Google Street View

Bizarre oproep

Opmerkelijk: de rechercheurs hadden enige tijd ervoor een bizarre oproep gekregen. Een man die duidelijk dronken was, vertelde de politie dat iemand een kennis had toevertrouwd dat hij zijn moeder had vermoord, in stukken had gesneden en in de vriezer had gelegd.

De vondst van de ledematen in de koelkast doet bij de rechercheurs een belletje rinkelen. Zeker wanneer agenten woensdag een afvalcontainer vinden, eveneens drijvend op het Albertkanaal. In de container treffen ze het hoofd en de romp van een dame aan verstopt in een frituurpan. Het blijkt om een en dezelfde persoon te gaan: Maria V. In de container zit een chip die gelinkt kan worden aan de 35-jarige Ismaël, zoon van het slachtoffer. Zo wordt het onderzoek geleid naar de woning van Maria in Jemeppe-sur-Meuse, maar daar wordt geen enkel bloedspoor gevonden. De dader heeft zijn sporen vakkundig weten te wissen.

De zoon van Maria is donderdag opgepakt, in een hotel in Zaventem. De man stond op het punt om een vlucht te nemen richting Korea. Het parket van Luik bevestigt dat de vrouw geïdentificeerd is, dat er een verdachte is opgepakt en dat het om haar zoon gaat. De man wordt vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De kleindochter van het slachtoffer postte gisteravond nog een rouwbericht op Facebook: „Ik zal je nooit vergeten, mamy”