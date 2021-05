Grote brand in houthandel in Lekkerkerk

Ⓒ AS Media

LEKKERKERK - In een houthandel in een bedrijfsverzamelgebouw in Lekkerkerk woedt zondag sinds een uur of 06.00 een grote brand. De brandweer is met veel manschappen ter plaatse en probeert de grote brand te blussen. Even voor 07.45 meldde de Veiligheidsregio te verwachten dat de brand voorlopig nog niet onder controle is.