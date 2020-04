Vervolging Amsterdamse brandweer voor fatale brand Diemen gestaakt

De brand werd in juli 2017 op de begane grond aangestoken voor het verzekeringsgeld. De huurster bekende dit uiteindelijk. Haar broer stak met een andere man de brand aan. Daar zijn gevangenisstraffen voor uitgedeeld. Bij de brand in de studentenflat kwam een 27-jarige man om het leven en raakten twee mensen gewond.

Er was ook kritiek op de wijze van brandblussen. Er was onduidelijkheid bij de brandweer over het aantal trappenhuizen. Op die manier kon het gebeuren dat het sein ’s nachts werd gegeven dat het pand ontruimd was, terwijl er een paar uur later doodleuk bewoners uit het pand kwamen lopen. De overleden man werd op de 12e verdieping gevonden.

Burgemeester Erik Boog van Diemen heeft in een statement laten weten het goed te vinden dat het onderzoek is afgerond. „Het is goed dat het Openbaar Ministerie deze strafrechtelijk onderzoeken heeft afgerond en conclusies heeft getrokken over het handelen van de brandweer bij de verschrikkelijke brand in de flat aan de Rode Kruislaan in 2017. Dat schept voor alle betrokkenen duidelijkheid.”

Beschuldigingen in perspectief

Hij zet de beschuldigingen aan de brandweer in perspectief. „De inzet van de brandweerlieden heeft bij deze brand aantoonbaar meer slachtoffers voorkomen. Daarnaast zijn vanwege de gebeurtenissen bij de brand door de brandweer ook lessen geleerd voor de toekomst, welke zijn omgezet in concrete acties.”