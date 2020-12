Rico de Chileen voor de rechter om witwassen en drugshandel

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 13.30 uur).

Rico en Taghi beschouwden elkaar als broers, getuige de ontsleutelde berichten tussen ’Hermano’ (Rico) en ’Sir’ (Taghi). De advocaten hekelen het feit dat het OM met tal van beschuldigingen op de proppen komt, maar daar verder niets mee doet.

Liquidaties

R. wordt verdacht van het leiden van drie criminele organisaties tegelijk, die zich toelegden op liquidaties, drugshandel en witwassen. De geweldstak zou liquidaties hebben voorbereid van zeker vijf mannen, van wie er daadwerkelijk twee zijn gedood: Samir Erraghib en misdaadblogger Martin Kok. De liquidaties van de criminelen Karim ’Taxi Bouyakhrichan, Mustapha F. en Jalal el A. mislukten, of gingen niet door.

Tot dusver heeft R. alleen iets willen verklaren over het witwassen, over moorden zwijgt hij. Hij werd in oktober 2017 in zijn geboorteland Chili opgepakt op verzoek van justitie in Amsterdam, en vervolgens aan Nederland uitgeleverd. Sindsdien zit hij in een cel in de extra beveiligde gevangenis (EBI) in Vught. Hij wordt door het OM gerekend tot het zwaarste segment criminelen van dit moment.

Tijdens de laatste zitting in oktober kwam het OM met nieuwe informatie waaruit zou blijken dat Rico niet alleen met de top van de criminele organisatie sprak over moorden, maar ook met het lagere echelon. Dat bleek uit berichten van een pgp-telefoon van een bendelid.

De zaak (Orinus) zou begin juni inhoudelijk zijn, maar werd toen uitgesteld. In dit proces (Orinus 1) wordt Rico alleen vervolgd voor witwassen en drugshandel. Op die twee beschuldigingen is hij door Chili uitgeleverd een Nederland. Voor vervolging wegens moorden (Orinus 2) moet Chili nog toestemming geven.