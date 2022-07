Emotionele oproep Henk Bleker aan boeren-brandstichters: ’Stop hiermee!’

Brandend hooi, mest en andere obstakels betekenen niet alleen forse vertraging op snelwegen voor gewone burgers, maar ook voor gevaarlijke situaties. ,,Dit moet direct stoppen”, aldus de voormalige CDA-bewindsman vanaf zijn vakantieadres in de Alpen. Het helpt bovendien het draagvlak niet voor de, in zijn ogen terechte, acties tegen het ’oneerlijke en rammelende’ stikstofbeleid.

Maar voegt Bleker er gelijk aan toe: ,,Ik ben ook het verstoppertje spelen en de woordspelletjes van dit kabinet spuugzat.” De brief die bemiddelaar Johan Remkes dinsdag bij agrarische organisaties heeft doen bezorgen, heeft de frustratie en boosheid alleen maar vergroot, meent Bleker. Daarmee is het kabinet Rutte zelf medeschuldig aan de huidige onhoudbare situatie.

Bekijk hier hoe de boerenacties voor overlast zorgen. Artikel gaat verder onder de video.

Taboes

,,Houd op met die woordspelletjes. Nu zegt Remkes weer dat er geen taboes zouden zijn, terwijl premier Rutte eerder stelde niet aan het beleid te willen tornen. Zeg gewoon waar het op staat: is dit kabinet bereid om op hoofdpunten het ingezette stikstofbeleid te heroverwegen, ja of nee? Boeren zijn echt helemaal klaar met dit Haagse gekonkel en de toneelstukjes. En ik ook.”

De grootste agrarische belangenorganisatie, LTO Nederland, bedankte dinsdag gelijk voor een gesprek met VVD-coryfee Remkes. Het oliemannetjes van Rutte kan namelijk niet aangeven of het kabinet bereid is aan de naar voren gehaalde deadline te tornen van 2030 voor het behalen van allerlei stikstofdoelen. Ook is onduidelijk of minister Van der Wal eindelijk de agrarische innovatiekracht ruimte wil geven in plaats van te focussen op opkoop en onteigening.

Bleker: ,,Ik zeg tegen dit kabinet: stop met wegduiken. Kom terug van vakantie, want de boel staat in de brand. Als Remkes mij vandaag belt, dan kan ik vanavond in Den Haag zijn. Maar ik verwacht hetzelfde gevoelde van urgentie bij bewindslieden.” Ook LTO-voorzitter Sjaak van der Tak riep vanochtend boeren op geen wettelijke grenzen te overschrijden met hun acties.